¿Renunciará Javier Aguirre a Rayados de Monterrey? Esto es lo que dijo el 'Vasco'

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos-. Javier 'Vasco' Aguirre y sus Rayados de Monterrey fracasaron este sábado en el Mundial de Clubes 2021 al ser eliminados por Al-Ahly, de Egipto, y quedarse sin avanzar a semifinal contra Palmeiras.

Luego de la derrota de 1-0 de Monterrey ante el conjunto egipcio, el entrenador mexicano de 'La Pandilla', Javier 'Vasco' Aguirre dejó en claro que no renunciará, pues considera que sería muy pronto y que se siente apto para seguir al mando de Rayados.

"La ilusión la teníamos todos, estaban las familias aquí, hicieron un esfuerzo. Estamos apenados, una disculpa se le ofrece a la afición. Es muy temprano para renunciar. Está la Liga, no lo esperábamos, pero me siento muy fuerte para seguir aquí"

“La ilusión la teníamos todos, estaban la familias aquí, hicieron un esfuerzo. Estamos apenados, una disculpa se le ofrece a la afición. Es muy temprano para renunciar. Está la Liga, no lo esperábamos pero me siento muy fuerte para seguir aquí”, Javier Aguirre. pic.twitter.com/HvSqEYEoh7 — DLPTLV (@dlptlv) February 5, 2022

"Es un fracaso. Esto sigue; no podemos olvidarnos que es un equipo que compite, no es algo que nos desvíe del camino que llevamos, estamos trabajando. Asumimos fracaso. Trabajo y para adelante. Siempre hay consecuencias", declaró Aguirre.

La derrota de Rayados de Monterrey vs Al-Ahly

El club regiomontano no pudo contra un Al-Ahly plagado de bajas en su plantel, pues aunque los mexicanos tuvieron la posesión del balón y generaron más llegadas de peligro, no pudieron anotar gol y sí recibieron el de la eliminación, al minuto 53 del partido.

Rayados de Monterrey por el quinto lugar

Luego de que Monterrey no avanzó a semifinal, tendrá todavía la oportunidad de quedar en quinto lugar y no ser el peor equipo del certamen, cuando el miércoles enfrente al perdedor del Al Hilal vs Al-Jazira.