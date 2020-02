Reddick y McCullers responden criticas de jugadores de Dodgers de Los Ángeles

ESTADOS UNIDOS – Al jardinero de Astros de Houston, Josh Reddick, no le interesan las fuertes criticas que ha tenido su escuadra por el escándalo de robo de señas que aplicaron en la temporada del 2017 y en la postemporada, donde ganaron la Serie Mundial.

Se ha hecho una gran lista de peloteros que han están en contra de la estafa que implementó Astros y han estallado con duras declaraciones, afirmando que no debería de jugar más en la MLB y ser despojados del campeonato que obtuvieron por trampas.

Los jugadores de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner y Cody Bellinger, fueron los principales jugadores que mostararon su fustración por la situación y dieron declaraciones polemicas al decir que el castigo que la MLB les habia aplicado no era la adecuada.

Cabe destacar de Dodgers llegaron a la Serie Mundial del 2017, donde perdieron el titulo ante Houston; ese tambien es uno de los motivos por cual Turner y Bellinger estallaron en contra, ya que afirmarón que el trofeo no les pertenecia, debido a que hicieron trampa.

“En algún momento, usted tiene que seguir adelante y no da una s ---”, vamos a salir y ganar y callar a todos, la gente mirará hacia atrás y dirá: 'No están usando nada, así que obviamente apestan sin eso' ese no es el caso", afirmó.