Rebeca Valenzuela; la carta fuerte del deporte adaptado en Sonora

Tras cosechar su segunda medalla en unos Juegos Paralímpicos, imponer una nueva marca parapanamericana en lanzamiento de bala y ser designada como titular del Instituto Sonorense de la Juventud, Rebeca Valenzuela todavía espera seguir añadiendo logros a su destacada carrera deportiva.

La hermosillense no sólo es un referente de su disciplina a nivel mundial, donde puede jactarse de contar con preseas de bronce en Río 2016 y Tokio 2020, también se ha convertido en un símbolo de lo que la disciplina puede lograr a pesar de las adversidades, e incluso una discapacidad.

“Yo creo que (hay que tener) perseverancia y mucha convicción por lo que quieren, porque no te voy a decir que todos los días son buenos o que todos los días me levanto motivada, eso no existe; hay días que te vas a tener que levantar porque tienes que hacerlo, pero yo creo que esos días valen el doble.

“Sí, la motivación es importante, pero la disciplina lo es más; ese es el mejor consejo que puedo darles, que sean disciplinados con lo que hagan, ya sea en el deporte, en la escuela, en tu familia… La disciplina va a marcar una diferencia tremenda en tu vida para cosechar resultados”, expresó.

De cara a su participación en Tokio, Rebeca tuvo que sobreponerse a varios obstáculos relacionados con el tema de la pandemia, la cual impidió que el proceso se llevara a cabo de la manera usual; aun así, logró volver a subirse al podio y demostrar por qué fue la campeona en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

“Por motivos de pandemia no hubo marcas ni ranking en dos años, nos tuvimos que mantener en incertidumbre más de 17 meses sin actividad ni movimiento en el ranking, porque no había competencias en ningún lado.

“Eso obviamente te crea una expectativa. No sabes quién viene, cómo viene, si se agrega alguien más; fue muy diferente, había unos ‘entries’ para las competencias y un día antes salía el ‘start list’ para las competencias que iban a presentarse en el evento y variaba muchísimo”, comentó.

¡México en el podio! ����



��La lanzadora Rebeca Valenzuela recibe su medalla de #BRONCE en bala F12 y la bandera de México ondea en el Estadio Olímpico de #Tokyo2020#ParaAtletismo #Paralympics ����#ADejarHuellaEnTokio ����⛩️ pic.twitter.com/Sq6IF6hH4D — CONADE (@CONADE) September 3, 2021

Aun con todos sus logros, sabe que una mejoría siempre es posible en el deporte y en la vida misma, lo cual intentará conseguir desde el momento en que vuelvan las competencias y la eliminatoria rumbo a París 2024.

“Ya venimos de un ciclo que duró 5 años, y ahora vamos a enfrentar uno que dure tres. El próximo año, en el mes de julio, hay Mundial, otra vez en Japón; en 2023 están los Panamericanos en Chile y nuevamente Mundial, y en 2024 ya estaríamos enfrentando nuestro cuarto ciclo olímpico, si Dios quiere.

“Lo he dicho a lo largo de todos estos años, siempre mi ideal va a ser mejorar el color de la medalla, y por qué no, superar mis expectativas, mis marcas y esos límites que a veces uno se pone como persona”, expuso.

A sus 29 años, Valenzuela aún tiene mucho qué ofrecer al deporte sonorense y nacional, y es más que probable que la veamos disputando más medallas en los próximos años, aunque su historia ya ha sido escrita con letras de oro en la página de atletas destacados de nuestro estado.

“Yo considero que esta medalla significa resiliencia, paciencia, disciplina y mucho esfuerzo y amor a lo que hacemos, y digo a lo que hacemos porque somos un equipo; es mi entrenador, es mi fisioterapeuta, es el respaldo y el apoyo de mi familia, que siempre han estado ayudando, pasando los días malos y los días buenos, y sobre todo el esmero que uno hace al salir a entrenar cada día”, concluyó.