Rayados de Monterrey vs Al-Jazira por quinto lugar de Mundial de Clubes: Dónde, cuándo y a qué hora ver

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos-. Rayados de Monterrey y Al-Jazira no lograron avanzar a semifinales del Mundial de Clubes 2021, por lo que el equipo mexicano y el conjunto emiratí se verán las caras por el quinto lugar.

Será este miércoles cuando Monterrey y Al-Jazira se enfrenten en busca de no ser el peor equipo del Mundial de Clubes 2021, en un juego que empezará a las 7:30 am (centro de México), 6:30 am (Sonora) y 5:30 am (Pacífico).

El encuentro entre 'La Pandilla' y 'La Araña', como todos los del Mundial de Clubes 2021, será transmitido únicamente por TNT Sports, canal que está en diferentes servicios, como Dish, Sky, Star TV, Izzi, Megacable y Totalplay.

¡Ya hay rival! #Rayados quiere revancha y enfrentará a @AlJazira_uae_EN en el partido por el 5º puesto en el #MundialDeClubesXTNTSports.





¿Quién es el favorito entre Rayados de Monterrey y Al-Jazira?

Las casas de apuestas tienen como súper favorito a Rayados de Monterrey para llevarse la victoria y quedarse con el quinto lugar, pues el momio del triunfo de los regiomontanos es de -300, mientras que el de los anfitriones es de +750.

Afición de Rayados de Monterrey, bastante molesta con Javier Aguirre

La afición rayada se ha lanzado con todo contra el director técnico mexicano de la institución, pues Javier 'Vasco' Aguirre ya hasta ha sido amenazado de muerte por algunos de los fanáticos.

Fecha: Miércoles 9 de febrero

Hora: 7:30 am (centro de México), 6:30 am (Sonora) y 5:30 am (Pacífico)

Canal: TNT Sports