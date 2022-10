Raúl Jiménez reta a 'Dibu' Martínez, el portero de Argentina que se burló de México

HERMOSILLO, México-. El momento en el que Emiliano 'Dibu' Martínez, portero de la Selección de Argentina, se burló de México al decir que era un rival "fácil", volvió a causar efectos, pues Raúl Jiménez lo retó.

Aunque el delantero mexicano de Wolverhampton ha lidiado con lesiones serias de ingle en los últimos meses, el goleador del 'Tri' esperó enfrentar en la Liga Inglesa al 'Dibu' Martínez para tirarle un penal.

"No pasa nada, ya lo conozco. Lo he visto y sé lo que hace. A ver si algún día me toca aquí en Premier League patearle uno primero y para que vea que no es tan fácil", mencionó Raúl Jiménez para Star Plus.