Randy Arozarena rompe récord de Jorge Cantú en Clásico Mundial de Beisbol

PHOENIX, Arizona.- Con las cinco carreras producidas este miércoles ante Canadá, Randy Arozarena (9) rompió el récord que ostentaba Jorge Cantú (8 ) y se colocó como el mejor mexicano en ese departamento en la historia de los Clásicos Mundiales de Beisbol.

Además, el outfielder cubano (naturalizado mexicano) conectó un par de dobletes, con lo cual también se posicionó en el primer lugar del torneo tras sumar cinco en total.

“Me siento muy contento conmigo mismo por el proceso que he tenido hasta llegar aquí. No juego para romper récords, sino para ayudar a mi equipo. Los récords van a venir solos con un trabajo bueno que se haga en el campo.

Gracias a Dios me ha tocado a mí romper los récords, y espero seguir rompiendo récords, pero nunca pienso ni sé qué récords están escritos en el libro”, expresó.

Arozarena se gana corazón de mexicanos por efectividad al bat y su carisma

Pero el jugador de los Rays de Tampa Bay en Grandes Ligas no sólo se ha ganado el corazón de los aficionados mexicanos por su efectividad con el bat, sino también por su carisma y su sencillez, como lo demostró al regalar autógrafos en pleno juego ante los canadienses.

“Se siente una felicidad inmensa. Los fanáticos me hacen feliz cada vez que me aplauden, cada vez que corean mi nombre, entonces yo lo que hago es darles mi 100% en el campo y que se sientan representados por mí. Eso me hace jugar siempre al 100% de mi capacidad.

“También les doy mi agradecimiento, porque ellos me dieron la oportunidad y confiaron en mí para poder ayudarlos. Gracias a Dios, con el trabajo que estoy haciendo hasta hoy, los he podido ayudar a ganar juegos. Estoy contento por mi trabajo y por el de todos mis compañeros”, agregó.

ES BUENO SABER…



Jorge Cantú había impuesto su récord en seis juegos disputados durante el Clásico Mundial de 2006, mientras que Randy Arozarena lo superó en sólo cuatro duelos.