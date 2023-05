Randy Arozarena manda la pelota al segundo piso con su home run 10 del 2023 en MLB (VIDEO)

NEW YORK, EU-. Ya se cumplió un mes y medio de que empezó la temporada 2023 de MLB y Randy Arozarena no deja de brillar, pues el seleccionado mexicano pegó su home run 10 de la campaña frente a Yankees de New York.

En la primera entrada del juego del pasado viernes, Randy Arozarena rápido puso en ventaja a Rays de Tampa Bay, después de que castigó a Gerrit Cole con un panorámico cuadrangular solitario en Yankee Stadium.

Randy Arozarena no perdonó una recta al centro de 98 millas por hora y sacó rápido el bat, para mandar la pelota hasta el segundo piso del estadio y llegar a 10 home runs en esta campaña 2023.

 

Aunque Arozarena pegó su décimo cuadrangular del año y su compatriota Isaac Paredes conectó tres imparables en cinco turnos, los Rays de Tampa Bay cayeron ante Yankees en el primer juego de la serie, con pizarra final de 6-5.

Randy Arozarena y sus súper números en la temporada 2023 de MLB

En 38 juegos de esta temporada 2023, Randy Arozarena presume 10 home runs, 31 carreras producidas y 26 anotadas, además de un promedio de bateo de .317. Ha sido la figura de Rays, equipo que tiene el mejor récord de todas las Grandes Ligas.