Ramón Urías y Esteban Quiroz revelan por qué no jugarán el Clásico Mundial de Beisbol con México

HERMOSILLO, México-. El pasado jueves 9 de febrero México, junto con el resto de los 19 países participantes, anunció su roster final para encarar el Clásico Mundial de Beisbol 2023, con algunas ausencias notables en la convocatoria.

Ramón Urías y Esteban Quiroz, dos de los elementos que no aparecieron en el roster de la Selección Mexicana de Beisbol, dieron a conocer los motivos de sus ausencias, quienes tuvieron una destacada participación en MLB la pasada temporada.

Explica Ramón Urías por qué no jugará el Clásico Mundial de Beisbol 2023

"Gracias a todos aquellos que se han preocupado por mí al no haberme incluido en el roster final del equipo mexicano. Hubo un problema con el seguro médico. El año pasado tuve una lesión, de la cual ya estoy completamente recuperado, pero lamentablemente esto me va a dejar fuera"

"No me queda más que enviarle mis mejores deseos al equipo mexicano. Tienen un gran equipo. Ojalá que tengan un excelente torneo. Desde acá los vamos a estar apoyando", explicó Ramón Urías en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Esteban Quiroz revela que no fue requerido para representar a México

En el caso de Esteban Quiroz, el 'Pony' reveló que es falso que su equipo, los Cachorros de Chicago, no le dieron permiso, y que tampoco es cierto que él no quiso asistir. "Simplemente no fui requerido", indicó el sonorense en sus redes sociales.

Otras ausencias importantes en el roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2023

Otros nombres importantes que no aparecieron en el roster de México para el Clásico Mundial de Beisbol 2023 son los de Luis González, Víctor Arano, Andrés Muñoz, Roberto Osuna y Manny Bañuelos, posiblemente por temas de permisos y salud.