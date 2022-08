¿Rafa Márquez estaría dispuesto a ser entrenador de Selección Mexicana? Esto fue lo que dijo

BARCELONA, España-. Rafa Márquez es reconocido por muchas personas como el mejor futbolista mexicano de toda la historia, por lo que el deseo de varios aficionados es verlo como entrenador de la Selección Mexicana.

Aunque Rafa Márquez ahorita está enfocado con FC Barcelona B, tras ser contratado por el club como director técnico hace mes y medio, el exfutbolista mexicano tiene el deseo de dirigir al 'Tri' más adelante.

"Yo no lo sé, siendo mexicano creo que la ilusión sí está y el sueño de poder ser entrenador de la Selección Mexicana. Hoy en día están muy claros mis objetivos, que son seguirme desarrollando e ir aprendiendo"

⚽�� Les sensacions abans de començar la Lliga amb el #BarçaAtlètic el proper dissabte#ForçaBarça ��❤ pic.twitter.com/zUf5KB4HDl — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) August 24, 2022

"Estoy en un puesto que me puede dar mucho aprendizaje y hasta que no tenga esas garantías, no sabemos cuándo. Ojala algún día pueda tener esa oportunidad", declaró Rafa Márquez, sobre la posibilidad de ser estratega del combinado tricolor.

Listo Rafa Márquez para debutar en liga como entrenador de Barcelona B

Después de una exitosa pretemporada con los futbolistas juveniles de Barcelona, el 'Kaiser' tendrá su debut como entrenador en liga el próximo sábado 28 de agosto, cuando su equipo reciba a Castellón en la jornada 1 de la Primera Federación.