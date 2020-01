Quiero crecer, dar un paso adelante: Guido Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.-Guido Rodríguez volvió a la Ciudad de México, sólo para decir adiós.



No tuvo que cubrirse el rostro ni correr, tampoco deribló a la prensa como días antes sí lo hizo su compañero Roger Martínez.



El todavía mediocentro del América reconoció que es cuestión de tiempo para que la directiva de las Águilas y la del Betis cierren su fichaje por el equipo español, al que llegaría con un contrato de 4 años.



Por lo que sé la negociación está muy avanzada, hay cosas que todavía tienen que arreglar los clubes, pero es algo que yo busqué. El paso a Europa siempre lo quiere un jugador, ahora sólo hay que esperar a que se terminen las pláticas.



"Yo estoy agradecido, le entregué todo al club, le di todo al América, todo lo que tenía. Si hay algo que no quería hacer era irme mal. Estoy agradecido con el club, el cariño que le tengo es muy grande", dijo ayer el argentino en el aeropuerto capitalino.



América recibiría aproximadamente 8 millones de euros en la transacción, además de que mantendría un 20 por ciento ante una futura venta de Guido, quien reconoció que se va con un par de deudas pendientes.



"Me faltó el campeonato que se nos quedó, fue un pendiente y estuvimos muy cerca. Fui muy directo con el tema del penal y eso me quedó pendiente, ese campeonato. Por ahí me hubiera gustado ganar la Concachampions también.



"Acá en México estoy muy cómodo, estoy muy bien y muy feliz, tengo un nombre y me respetan mucho, pero hoy quiero crecer, dar un paso adelante y salir de la zona de confort", sentenció.



Será hoy cuando Guido vuelva al Nido de Coapa para reunirse con la directiva, el cuerpo técnico y sus compañeros, en una despedida que parece inevitable.