¿Quién es Andy Ruiz? El boxeador "gordito" que pedía le tuvieran confianza

"Ya sé que me veo gordito, pero me deben apoyar, porque no hay otro mexicano destacado en peso completo", declaró Andy Ruiz a El Universal antes de la pelea. Después de todo siempre lo habían subestimado.

Pero ayer demostró que nunca se debe poner en duda el poder de puños de un guerrero de sangre azteca sobre el ring.

Andrés Ponce Ruiz nació del otro lado de la frontera, a 16 kilómetros de México, en Imperial Valley California.

Tuvo una destacada carrera amateur, con récord de 104-8, que lo hizo ganar medallas de oro en Olimpiadas Nacionales representando al Estado de Baja California, pues el siempre se dijo orgullosamente cachanilla.

En el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, participó en dos competencias clasificatorias sin poder conseguir el boleto para México.

Su debut en el boxeo profesional lo hizo el 28 de marzo de 2009 en Tijuana, a los 19 años de edad, y tuvo su primera oportunidad titular en 2016, cuando perdió por decisión divida frente a Joseph Parker, por el cetro de la OMB.

"Siempre me decían, este gordito no va a hacer nada, pero estoy entrenando muy duro para ganar ese campeonato. Fue mucho sacrificio el no comer tacos ni todo lo que me gusta, pero hay que echarle ganas. Gracias a Dios me llegó esta oportunidad y espero lograr eso, ser el primer mexicano en ser campeón del mundo en peso Completo", le dijo a ESPN cuando iba a pelear frente a Parker.

La oportunidad de enfrentar a Anthony Joshua le llegó de "rebote" al mexicano, cuando sustituyó al estadounidense Jarrell Miller, que falló una prueba antidoping.

Estaba 33-1 abajo en las apuestas y se suponía sería un escalón más para Joshua, rumbo a la esperada pelea unificatoria contra Deontay Wilder.