Querétaro vs Atlas: Youtuber cuenta cómo vivió entre mujeres la violencia en el estadio La Corregidora y se viraliza

QUERÉTARO, Querétaro.- Camila de la Mora, youtuber que se describe como seguidora del Atlas, contó cómo vivió entre mujeres la violencia en el Querétaro vs Atlas dentro del estadio La Corregidora.

Ella comenta que sigue a su equipo por todas las canchas del país "mientras le sea posible y Querétaro no fue la excepción".

En su viaje le acompañaron su mamá, su "nina" y una prima, es decir solo mujeres, y destacó que sus familiares no son aficionadas ni siquiera del deporte.

Ese día se puso un jersey completamente negro, solo con el escudo rojinegro en el pecho, que siempre tapó desde que bajó del automóvil en el que llegó al estadio La Corregidora

Por suerte o destino, pero ese día pudieron estar en palco, originalmente irían a tribuno pero consiguieron acceso al palco.

Sintieron vibras extrañas desde su entrada al estadio y no fue para menos, ya que antes de prescenciar actos violentos señala que aficionados del Gallos Blancos identificaron que su uniforme era del Atlas antes de acceder al palco y le dijeron comentarios como:

Ojalá que las violen, ojalá que te quiten el jersey, lástima de jersey, no sabes a donde te viniste a parar", relata Camilia, seguidora del Atlas.



Caminaron deprisa y se acercaron a alguien de seguridad, pero Camila dijo que nadie tenía idea de dónde se ubicaba los accesos a palcos y la llevaron de persona a persona, sin que nadie supiera.

El hecho de que los trabajadores no conocieran el lugar en el que trabajan a ella le pareció muy raro. Tuvieron que encontrar el acceso correcto por su propia cuenta.

Con el partido iniciado se olvidó del hostil ambiente que percibieron al llegar, pero en el segundo tiempo se desató la violencia y los lamentables hechos, que ella refiere, desde su ubicación en el estadio "practicamente lo ví todo".

Claramente vio como las dos vallas de la barra Querétaro se abrieron al mismo tiempo y corrieron para acorralar a la barra 51 del Atlas, golpeando a su paso a toda persona que se les atravesara.

Indicó que las personas de seguridad, dos mujeres personas de rosa, abrieron las puertas, fue cuando ella y sus acompañantes corrieron a refugiarse.

Hasta este punto no habían detenido aun el partido, pero al momento en el que finalmente lo pararon vio cosas volar como hieleras, botes de basura, palos, picahielos, butacas, cosas que no se explica de donde salieron, ya que dice que a ellas, tan solo al entrar, les quitaron una pluma.

Durante esto, denuncia que en ningún momento vio a algún elemento de seguridad o policías, solo a "uno que otro de Protección Civil", mientras el sonido local "no decía nada".

Desalojaron el estadio después de mucho tiempo, pero afuera, dice Camila: "se escuchaba una masacre".

Señala que vio Gente gritando, gente llorando, gente corriendo y llegó un punto en el que escuchó un balazo a las afueras.

Camila acusa que prácticamente desalojaron a quienes golpeaban para que "se siguieran matando afuera".

Cuando finalmente llegó la policía sacaron a personas resguradadas en la tribuna, "sin importar que fueran familias completas a la calle, solo querían despejar el área".

Ella cuenta que los videos que grabó "están en las manos correctas", pues asegura que colaboró con medios de comunicación que "no censuran nada", con la Liga MX y autoridades de Querétaro.

Decidí no ser yo quien suba estos videos por respeto a las personas heridas, a parte de que no quiero lucrar con el dolor ajeno y las redes sociales ya están invadidas de estas imágenes tan desafortunadas, no quiero contribuir al morbo".