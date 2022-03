Querétaro vs Atlas: Madre que entregó a su hijo da su testimonio: "Estoy desecha"

QUERÉTARO, México-. Los implicados en los actos de violencia ocurridos en el Querétaro vs Atlas el pasado sábado siguen cayendo, y en esta ocasión, la madre que entregó a su propio hijo reveló cómo lo hizo.

En un video que compartió la misma Fiscalía General de Querétaro a sus redes sociales, la madre del ahora detenido platicó sobre el contacto que tuvo con las autoridades y cómo es lo que ella misma lo entregó.

"Ayer fueron a catear mi casa. Él no estaba. Los policías me dijeron que lo más opcional era si él se comunicaba conmigo que lo entregara, para bien de él y bien de nosotros. Él llegó hace rato y yo platiqué con él. Sabes qué, le digo, las cosas están así, vámonos te voy a llevar a la Fiscalía"

"No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí. Cada persona que tenga datos, que sirvan aquí para la Fiscalía, para nuestros hijos, que se acercaran. Me está rompiendo el corazón, estoy desecha, pero no hay de otra y aquí estoy y estoy con él", relató la mamá.

Detenidos hasta el momento por la Fiscalía de Querétaro

Hasta la tarde de este sábado, la Fiscalía de Querétaro ha reportado la detención de 14 personas involucradas en la pelea campal del Estadio Corregidora, pero esta misma informó que dos sujetos podrían quedar libres.