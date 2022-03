Mañanera de AMLO: Fiscalía de Querétaro debe investigar el tipo de “porras” involucradas en el Querétaro vs. Atlas: “Ahora sí que ¿de parte de quién?”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que la fiscalía del estado de Querétaro investigue qué tipo de porras están involucradas en los hechos violentos en el estadio “La Corregidora” y “de parte de quién”, se dio el ataque durante un partido de futbol.

Vamos a esperar porque el gobernador (Mauricio Kuri González) hizo el compromiso de que se iba a actuar conforme a la ley y de manera enérgica. Vamos a esperar el resultado para que se castigue a los responsables de los hechos muy lamentables, pero corresponde a ellos dar la información”, dijo.

López Obrador precisó que las autoridades estatales deberán resolver sobre quiénes participaron en la agresión.

“Si fue solo lo que se presenta como confrontación de fanáticos del futbol, como sucede en otros deportes, las porras; o qué tipo de porras son, ahora sí que ¿de parte de quién?, o si no hubo algo extraordinario especial”, indicó.

Se manejaron 17 muertos al igual que en Michoacán: AMLO

El mandatario agregó que le llama la atención que en redes sociales se haya manejado la cifra de 17 muertos, al igual que se manejó que fueron 17 los fusilados en Michoacán.

“Sin afán de censura, se repite mucho el 17. En San José de Gracia 17 fusilados, según las redes y el inicio de toda la información en redes; en el caso de Querétaro 17. Ver las cosas con mucha objetividad, no hacer apología de la violencia, no estar pensando que si hay violencia se van a beneficiar nuestros adversarios, apostar a la violencia no, tenemos que apostar a la paz”, indicó.

El Presidente insistió en que se debe continuar “moralizando al País y atendiendo los orígenes de la violencia”.

“Hay que combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes, desterrar la corrupción, fortalecer a la familia, eso es el camino y eso es lo que hemos iniciado, todo esto”, precisó.