¿Qué pasará con 'Checo' Pérez tras llegada de Ricciardo a Red Bull? Esto dijo Christian Horner

Terminamos 3ros en el mundial, me hubiera encantado ser subcampeón pero así es el deporte.

Me voy muy orgulloso de todo mi equipo @redbullracing

Gracias por todo su cariño, durante el año me han hecho pasar de los mejores momentos de mi carrera, ahora a apoyar a la selección ���� pic.twitter.com/nCT8CC82ed