Qatar 2022: "No representa México, en el Norte venimos de europeos", se viraliza comentario tras lanzamiento de nueva playera mundialista

CIUDAD DE MÉXICO.- El lanzamiento de la playera de la selección mexicana para el Mundial de Qatar 2022 se vio un tanto estropeado por el "spoiler" que el periodista León Krauze hizo luego de mostrarla en fotos de sus hijos, además de que a muchos les desgradó el nuevo escudo.

Sí bien lo destacado es que volvió el color verde como principal, que no vestía desde Rusia 2018, hubo a quienes el diseño de líneas en picos no les convenció del todo, a pesar de que cuenta con detalles históricos como la cabeza de Quetzalcóatl.

Entre los usuarios de Internet que se expresaron hubo quienes recordaron la camiseta que México usó en Francia 1998 con el calendario azteca, con el comentario "esta mejor esta joya".

Sin embargo, destacó la respuesta de otra persona que considera que esa playera no representa todo México, debido a la descendencia europea que señala prevalece en el Norte del País.

Ese uniforme nunca me gustó, porque no representa a todo México, en el Norte no tenemos nada que ver con esas culturas indígenas, aquí descendemos de europeos, no de aztecas", sentenció.