Promotor británico regresará el boxeo en su jardín

INGLATERRA – Algo que nunca se ha visto ni imaginado en el mundo del boxeo podría estar muy cerca que suceda, montar una función de box en un patio, pues el promotor Eddie Hearn compartió esa peculiar idea, está muy interesado en regresar el deporte de contacto al suelo británico, por lo que en julio podríamos presenciar por primera vez “peleas de box en un patio”.

Esta se podría convertir en una anécdota que podría quedar escrita en el libro de la historia del boxeo, ya que él propietario de Matchroom Boxing cuenta con una mega mansión Brentwood, al noreste de Londres, donde tiene una inmensa cantidad de espacio para celebrar una velada y su plan es hacerlo por cuatro fines de semana seguidas sin espectadores.

Hearn no titubeó para hablar maravillas de su lujosa vivienda, pues aseguró que cuenta con todos los elementos necesarios para crear una noche inolvidable y que sería un espectáculo sin igual el que podría celebrarse con todos los preparativos en mente.

Las buenas noticias llegaron cuando se hizo oficial el regreso del deporte en el país británico a partir del mes de julio, pero siempre y cuando se siga un protocolo con especificaciones estrictas, las cuales se tiene que acatar para poder seguir adelante con la reapertura de más eventos.

La Junta Británica de Control de Boxeo, especificó cuáles serán las medidas obligatorias que se tienen que seguir al pie de la letra para realizar eventos de boxeo, no habrá aficionados presentes y además los pugilistas tendrán que utilizar mascarillas mientras se dirijan al cuadrilátero.

La cartelera más reciente que se iba a celebrar en Manchester, montada por Matchroom Boxing, estaba programada para el 2 de mayo, donde la atracción principal seria el enfrentamiento entre el local Dillian Whyte y el ruso Alexander Povetkin, quienes disputarían el cinturón interino pesado del CMB, pero se canceló por la pandemia del coronavirus.

Ahora Hearn está intentando armar una nueva cartelera como reinauguración de los deportes y es un enfrentamiento entre la monarca superpluma del CMB, Terry Harper y Natasha jonas, el cual se pactaría para julio.

Hearn adelantó que ya se está trabajando en las modificaciones para adaptar el lugar a las condiciones deseadas para poder cumplir las expectativas para realizar una noche de puños en su patio.

El promotor de la empresa más prestigiosa de Europa está encantado con la lluvia de ideas que han surgido para regresar de nuevo el boxeo el lugar y la contingencia sirvió para trabajar en un regreso majestuoso y que una de las ideas más innovadoras de la actualidad pueda llegar a otros lugares del mundo.

"Hacer un deporte de contacto en un estudio o en un gimnasio cerrado con todos sudando no es genial. Este plan es más limpio y seguro y se verá sensacional, con los aviones no tripulados volando sobre las instalaciones. Le dará a los peleadores esa sensación de un gran evento... no será genial para el césped, pero con suerte será muy bueno para el boxeo", culminó.