Premier League suspende jornada de fin de semana por muerte de Reina Isabel

LONDRES, Inglaterra-. El balón de futbol en los estadios de la Premier League no rodará este fin de semana, luego de que la Liga Inglesa decidió suspender la jornada del fin de semana, debido al fallecimiento de la Reina Isabel II.

Un día después de que la Reina Isabel murió a sus 96 años, la Premier League hizo el anuncio de que, en honor a su vida, la jornada 7 de la temporada 2022-23 será pospuesta.

"En una reunión esta mañana, los clubes de la Premier League le rindieron homenaje a Su Majestad Reina Isabel II. Para honrar su extraordinaria vida y contribución a la nación, y como muestra de respeto, esta jornada de fin de semana de Premier League será pospuesta"

Este fin de semana no habrá futbol en Inglaterra, pues el país está de luto.

"A su debido tiempo, se proporcionarán más actualizaciones sobre los partidos de Premier League durante el período de duelo", dio a conocer la Liga Inglesa.

¿Qué partidos se iban a jugar en Premier League este fin de semana?

La séptima jornada de la Premier League iba a estar protagonizada este fin de semana con partidos como el de Liverpool vs Wolverhampton, Manchester City vs Tottenham y Arsenal vs Everton, sin embargo, será más adelante cuando se disputen.

¿Cuál era el equipo favorito de futbol de la Reina Isabel?

El equipo favorito de la Reina Isabel II fue el Arsenal, de Londres, quien pudo ver a los 'Gunners' conquistar decenas de campeonatos. Sin embargo, la más grande pasión de la monarca, en el ámbito deportivo, fueron las carreras de caballos.