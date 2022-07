¿Por qué apodan a Santiago Giménez como "Bebote", nuevo mexicano en Europa?

AMSTERDAM, Holanda.- Santiago Giménez se convirtió en nuevo futbolista del Feyenoord, equipo de la Eredivisie en Países Bajos.

Giménez partió el pasado miércoles y tras realizar las pruebas médicas, el club le dio la bienvenida oficialmente en sus redes sociales.

Santiago forma parte de la mayoría de los futbolistas que reciben un apodo, en su caso es conocido como ‘Chaquito’, ya que es hijo de Christian ‘Chaco’ Giménez, pero en su caso tiene otro, también es conocido como ‘El Bebote’.

Santiago Giménez llega a Holanda, ¿por qué le dicen "Bebote"?

Fue el propio delantero de 21 años quien reveló la razón de su sobrenombre.

Bebote siempre me han dicho internamente aquí en la familia desde que era chico porque literalmente estaba grande, aunque estaba grandote y todo, era un bebote, era un bebé, entonces me decían bebote”, contó en entrevista para Fox Sports Radio.

Santiago agregó que su apodo no le molesta pese a que ya tiene 21 años, se convirtió en goleador con Cruz Azul y ahora se desarrollará en el futbol europeo.

“Por eso fue el apodo de Bebote y la verdad no me molesta nada, pues viene de familia; ahora sí que tampoco es que quiero decirles “díganme así”, sino que cada quien tenga la libertad de decirme como quiera, a mí no me molesta de ninguna manera”, señaló en la misma entrevista.