Por qué Marruecos ha dado una gran sorpresa este Mundial

Marruecos ha hecho historia en el fútbol africano al convertirse en el primer equipo de este continente en llegar a las semifinales de la Copa del Mundo. Una victoria bien merecida a pesar de que Francia saliese victoriosa frente a Marruecos en los resultados de la semifinal.

La plantilla logró ganar a Bélgica, España y Portugal, equipos populares y difíciles de vencer. Estos hitos demuestran que en el fútbol moderno se ha conseguido reducir mucho la distancia entre equipos. Y es que nunca olvidaremos el gol de En-Nesyri, ya escrito en la historia del fútbol, pero tampoco como la selección llegó a ser una de las opciones favoritas en casas de apuestas.

El equipo de Regragui es un conjunto muy sólido, difícil de golear y con una personalidad que les ofrece el impulso para llevar a cabo semejante hazaña. Tras su éxito contra España, Marruecos adoptó un enfoque muy similar en el partido contra los portugueses. A Marruecos no le importa no tener el balón y no presionar en el campo, solo espera contraatacar o usar las jugadas a balón parado.

¿Pero cómo ha logrado Marruecos convertirse en la primera nación árabe-africana en llegar a las semifinales de la Copa del Mundo? En este artículo te contamos las claves del éxito de este equipo africano en Qatar 2022 y analizaremos su derrota contra Francia.

La estrategia



Quizás la razón principal por la que Marruecos ha llegado a semifinales de este Mundial, es que tiene una estrategia clara aplicada por cada uno de sus jugadores. Este método se aplica con tanta fuerza que a los equipos contrarios les parece imposible de vencer.

Aunque muchos han descrito los métodos de Regragui como extremadamente defensivos, pocos podrán argumentar que no son efectivos. La estrategia ha conducido a una victoria por 2-0 sobre Bélgica, una portería a cero contra España y ahora una victoria por 1-0 sobre Portugal, que acababa de terminar en la Liga de Campeones.

Es uno de los equipos que menos goles ha encajado en la Copa del Mundo: dos goles de Francia y uno de Canadá. La verdad es que Marruecos ha jugado varios partidos formidables en el Mundial, especialmente contra Portugal. Fueron muy organizados y estructurados en cuanto a defensa, y a la vez demostraron la habilidad de planificar muchos de sus goles.

Un equipo de oro



Aunque la estrategia es la clave que ha llevado a Marruecos a sentar un ejemplo sin precedentes, lo cierto es que esta selección cuenta con jugadores famosos de todo el mundo. Incluyendo al extremo derecho del Chelsea, Hakim Ziyech, y Ashraf Hakimi del Paris Saint-Germain en Francia.



Curiosamente, ninguno de los dos jugadores nació en Marruecos. Ziyech nació en los Países Bajos y formó parte de la selección nacional juvenil. Pero cuando llegó el momento de decidir en qué equipo jugar, eligió Marruecos, donde nacieron sus padres. El extremo del Chelsea forma parte del Ajax de Ámsterdam y actualmente milita en el club inglés con el que ganó la Champions League en 2021.



Por su parte, Hakimi nació en Madrid, pero siempre eligió a Marruecos en la selección juvenil. Estuvo en el Real Madrid, pero fue cedido al Borussia Dortmund y posteriormente a su actual equipo PSG. A estos jugadores se sumó el portero Yassin Bounou, que fue reconocido como el mejor jugador africano de la Liga Española y el noveno mejor portero del mundo.

El apoyo



El soporte que recibe una selección es muy importante, aunque parezca un tema sin relevancia. El apoyo que han recibido los “Leones del Atlas” , como ellos lo llaman, es solo superado por el que ha recibido Argentina.

La afición marroquí los apoya durante los partidos en Qatar, coreando cuando su equipo tiene el balón y silbando sin parar cuando el equipo contrario tiene el balón. Un aficionado marroquí comentó al Guardian de Gran Bretaña: “Este anfitrión de la Copa del Mundo parece ser Marruecos, no Qatar”.

Además, según el corresponsal José Carlos Cueto, entre los aficionados marroquíes en Qatar, también había egipcios, tunecinos, saudíes y otros países árabes en apoyo a Marruecos. “Había egipcios, jordanos, iraquíes, yemeníes; todos dejaron sus familias y trabajos solo para apoyar a Marruecos”, dijo otro fanático a un periódico británico.

La derrota contra Francia



Pero esa gran racha tenía que llegar a su final, y esta fue la derrota frente a Francia en las semifinales. Marruecos fue abatida por los goles de Theo Hernández y Kolo Mouani, ofreciéndole la oportunidad a Francia de enfrentarse a Argentina en la final del Mundial 2022 de Qatar.

El partido empezó lo mejor posible para el equipo de Didier Deschamps, que se adelantaron en el minuto 5 con gol de Theo Hernández. El lateral aprovechó un balón suelto en el área para rematar de forma acrobática a Bono.

Francia permitió más posesión a Marruecos, algo a lo que no estaba acostumbrado el equipo de Regragui, y este último tuvo la oportunidad de empatar. Mientras el africano aumentaba la presión, el primer toque del partido de Kolo Mouani puso el 2-0, poniendo fin a la racha histórica del marroquí. El equipo de Regragui se enfrentará a Croacia por el tercer puesto el sábado antes de la gran final del domingo, donde Argentina y Francia lucharán por el Mundial.

Por el camino, Francia despertó a Marruecos, un equipo que ha logrado lo nunca soñado: pelear y abatir selecciones populares y de renombre.