Por no vacunarse contra Covid, André-Pierre Gignac no irá al Juego de Estrellas de Liga MX vs MLS

MONTERREY, México-. La Liga MX presentó el pasado martes su plantel con el que encarará a la MLS en el Juego de Estrellas 2022, pero una de las ausencias más notables es la de André-Pierre Gignac, el goleador francés de Tigres.

El delantero estelar de Liga MX, por no estar vacunado contra el Covid 19 debido a sus creencias gitanas, no tiene permitida la entrada a los Estados Unidos, por lo que no podrá representar al circuito mexicano el próximo miércoles 10 de agosto, en Minnesota.

"Sobre el tema que surgió el día de hoy, quiero aclarar que hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen"

"Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema (vacuna contra Covid), que es 100 por ciento personal", escribió André-Pierre Gignac en sus redes sociales este miércoles.

Los delanteros que representarán a la Liga MX en el Juego de Estrellas 2022

En el lugar del 'Bomboro' Gignac, los delanteros que representarán a la Liga MX en el All-Star Game 2022 frente a la MLS son Julio Furch, del Atlas; Juan Dinenno, de Pumas; y Germán Berterame, de Rayados de Monterrey.