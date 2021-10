‘Pollo’ Ortiz revela cómo fue despedido de Televisa: “Me dieron una patada en el trasero”

CIUDAD DE MÉXICO-. Por algunos años fue Raoul ‘Pollo’ Ortiz narrador de los partidos de Selección Mexicana en Televisa Deportes (ahora TUDN), pero de un momento a otro, fue despedido.

En una plática con su colega y ex compañero de Televisa, Antonio de Valdés, el ‘Pollo’ Ortiz habló sobre su sorpresiva salida, luego de que ‘Toño’ le preguntó cómo es que se dio esa situación.

“No sé. La verdad es que fue sorpresiva, me aplicaron la de los técnicos, y la de los técnicos es te ratifico y después te doy una patada en el trasero. Llegó la gente de Estados Unidos y empezó a tomar una poquito más de posesión”

“Me dijeron ‘tú tranquilo, tú y 10 más, tu estás feliz de la vida, eres la hostia’. Llego, narro unos cuantos partidos, estuve un mes. Un domingo a las 6 de la tarde me llaman y me dicen puedes venir mañana a las 10 de la mañana y me dicen ‘no, que estás fuera’. Y no hubo explicación”, relató el narrador mexicano.

¿Qué pasó con el ‘Pollo’ Ortiz?

Tras su salida de Televisa, la voz del ‘Pollo’ Ortiz estuvo dos años en Fox Sports, hasta que en septiembre de este año pasó TNT Sports, donde narra los partidos de UEFA Champions League.