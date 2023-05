‘Pollo’ Briseño dice que le gustaría morir en la cancha: “Sería la muerte más bonita”

GUADALAJARA, México-. Antonio ‘Pollo’ Briseño hizo una profunda declaración que sorprendió a más de un aficionado previo a las semifinales del Clausura 2023 de Liga MX, pues mencionó que le gustaría morir en una cancha de futbol.

Chivas enfrentará a Club América por el pase a la final de Liga MX en una semifinal de Clásico Nacional, pero antes de eso, ‘Pollo’ Briseño habló sobre su pasión por el futbol y su amor hacia Chivas, tanto que no le importaría morir en la cancha.

“Siempre me voy a tirar y si hay que matar a alguien, voy a matarlo, con lo que cabe, no me lo vayan a tomar literal, me tengo que matar en la cancha. Si me tengo que morir de un paro cardiaco dentro de la cancha sería la muerte más bonita para mí. A mí me gusta el futbol, lo vivo, me apasiona.