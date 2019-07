'Piojo' contempla a Edson Álvarez para el comienzo de la temporada

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que Edson Álvarez está cerca de emigrar al futbol holandés para jugar con el Ajax, aun no existe una oferta formal por él en el América, mencionó Miguel Herrera en entrevista para ESPN.

Por tal motivo, el entrenador de las Águilas contempló al mediocampista para entrenar este miércoles con sus compañeros, y también para jugar este sábado ante Rayados en el comienzo del torneo Apertura 2019.

"Sí, mientras la directiva no tenga un ofrecimiento en la mesa. Una oferta tangible no le ha llegado a Santiago (Baños), entonces (Edson) se presenta el miércoles y si sale algo le daremos un abrazo y le desearemos toda la suerte, y si no, lo consideramos para el sábado", declaró.

Para el ‘Piojo’, si el canterano azulcrema sale hacia Europa, su mejor opción es el Ajax, por el gran trabajo que realizan en la formación de jóvenes futbolistas.

"En mí opinión, a Edson Álvarez le vendría mejor ir al Ajax que a la Premier. Es un equipo que lo terminaría de formar mejor... cada día se ve mejor defensiva y ofensivamente, el tipo sale con la pelota, se arriesga a salir jugando", opinó.