'Piojo' Herrera se postula una vez más para ser el nuevo entrenador de Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO-. La Selección Mexicana de Futbol se quedó sin entrenador después de que Gerardo 'Tata' Martino renunció tras una complicada participación en el Mundial Qatar 2022, pero Miguel 'Piojo' Herrera volvió a postularse para el banquillo.

Una vez más, el 'Piojo' Herrera levantó la mano para regresar a la dirección técnica del 'Tri', quien explicó que su salida en 2015 se debió a temas extracanchas y no a malos resultados, como ha sucedido con los últimos entrenadores.

"Estoy muy contento por lo que he hecho, por lo que he trabajado para estar en el siguiente proceso. Pueden decir que me estoy candidateando porque no hay técnico en la Selección, porque no tengo trabajo, pero sé que no soy el único, puede ser que no esté en ese proceso y estoy consciente de lo que pasó"

"Estoy candidateado porque no hay técnico en la selección mexicana. No tengo trabajo. Hay una revancha natural, no me fui por resultados, entregué los resultados que me pidieron, me parece que hice bien las cosas"

-Piojo Herrera para TUDN

"Hay una revancha natural. No me fui por resultados, entregué los resultados que me pidieron, me parece que hice bien las cosas, no mejor que muchos, pero hice bien las cosas, igual que todos eliminados en octavos de final, pero dentro del 78 para acá, el técnico mejor rankeado soy yo", explicó Miguel Herrera para TUDN.

'Piojo' Herrera se encuentra sin trabajo

Después de ser despedido de Tigres, el 'Piojo' Herrera se encuentra sin equipo por lo menos hasta la primera jornada del Clausura 2023 de Liga MX, pero su principal objetivo es tener una segunda oportunidad con el combinado tricolor.

Los números de 'Piojo' Herrera con Selección Mexicana

Herrera, quien dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial Brasil 2014, se despidió del 'Tri' con una marca de 20 victorias, siete derrotas y 11 empates, además de 71 goles a favor y 36 en contra, en 38 juegos.