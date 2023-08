'Piojo' Herrera dice que Comité de Expertos de Selección Mexicana no debería existir y explica por qué

CIUDAD DE MÉXICO-. La Federación Mexicana de Futbol anunció la semana pasada algunos cambios para mejorar a la Selección Mexicana, como la creación del Consejo de Expertos, pero Miguel ‘Piojo’ Herrera se mostró en desacuerdo con este nuevo proyecto.

El ‘Piojo’ Herrera, quien dirigió al ‘Tri’ en la Copa del Mundo Brasil 2024, elogió a los miembros que formarán parte del comité de expertos de la Selección Mexicana, pero argumentó el por qué no debería existir, en entrevista con AS México.

“Para mí no debe existir, no dudo de la capacidad de todos los que se han nombrado, no dudo ni tantito, todos son muy capaces, pero cada quien tiene su idea. Cada quien tiene su forma de pensar, cada quien va a exponer su punto de vista y creo que le van a llenar más la cabeza de dudas al técnico que aclararle algunas cosas.