Piloto mexicano Patricio O'Ward no descarta entrar a Formula 1

EU-. Patricio O’Ward, piloto mexicano de IndyCar, logró su primera victoria en la categoría el pasado domingo en el circuito de Texas, lo que le permitirá probar el McLaren de F1, una categoría que, asegura, “aceptaría” correr en el futuro.

"Estoy muy contento donde estoy ahora, pero siendo muy honesto, si llega Zak y me ofrece un asiento en McLaren en Fórmula 1, no le diría que no. Porque es F1 y esas oportunidades no llegan y nada más tengo una ventana muy chica para poder hacerla ya, porque todavía estoy joven"

“Ahora estoy centrado en la IndyCar, pero si en el futuro me quieren pasar de la IndyCar a la F1, sí la tomaría", dijo en una rueda de prensa en la que estuvo EFE.

Zach Brown, CEO de McLaren Racing, prometió a O'Ward que le dejaría probar el McLaren de F1 en los test de final de temporada de Abu Dabi si el mexicano ganaba una carrera en IndyCar este año, lo que logró el pasado fin de semana en Texas.

“Estoy muy contento por probar el auto en Abu Dabi. Va a ser una gran experiencia, no estoy en posición para decir que no me iré en cinco años, por ejemplo. Si esa puerta se abre, que seguramente sea una vez, ojalá ya sea campeón en la IndyCar. Siendo campeón aquí me iría a F1”, señaló.

Su relación con 'Checo' Pérez

El mexicano explicó a EFE cuál es su relación con su compatriota Sergio ‘Checo’ Pérez: "Me llevo muy bien con Checo. Es alguien a quien admiro mucho. Le pude conocer en 2012”

“Está haciendo un buen trabajo en Red Bull ahora a pesar de la presión que tiene, porque conociendo a Red Bull, no tiene oportunidad de tomarse su tiempo para acomodarse al coche. Pero ‘Checo’ está haciendo un buen trabajo y estoy seguro de que va a seguir mejorando”, señaló el regiomontano.