Picapica y papel de baño sucio: ‘Matador’ Hernández confiesa bromas que hacía en vestidores

CIUDAD DE MÉXICO-. Luis ‘Matador’ Hernández, en “La entrevista con Yordi Rosado”, recordó los momentos más especiales de su carrera como futbolista profesional, en sus 15 años de trayectoria.

Una anécdota de la que platicó el ‘Matador’ fue de las bromas que se hacían entre jugadores en los vestidores, como cuando le pusieron polvo picapica en su ropa interior, en su paso por Necaxa.

“Yo apenas me empiezo a bañar, me cambio y conforme voy poniéndome los calzones digo ‘Ya me ching… picapica’, pero en lugar de enojarme me dio una risa, pero ni con talco, ni con cremita. Eran muy buenas las bromas”, recordó el ex futbolista.

El ‘Matador’ también habló de una ocasión en la que, estando en el vestidor con Manuel Sol, le cayó papel de baño “lleno de chocolate”.

“En una ocasión estábamos en el vestidor del Necaxa, y vemos que nos caen papeles de baño, a Manuel Sol y a mí, pero de esos llenos de chocolate, y volteamos y sale corriendo el susodicho que hizo eso, tampoco voy a decir nombres, es Ricardo Peláez, ok”

Sin embargo, Hernández y su compañero se vengaron de Peláez al día siguiente, cuando Manuel Sol llevó cuetes y los encendió en el baño donde estaba el ahora director deportivo de Chivas.

El fin de las bromas

“Las bromas eran increíbles, hasta que dijo Manolo (Manuel Lapuente) una vez 'sabes que, se acabaron las bromas, los voy a multar, me van a pagar esto hasta que dejen de hacer esto'. Era chido”, relató el veracruzano.