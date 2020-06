¡Penaldo! Cristiano marca gol de penal y suma asistencia en la victoria contra Lecce

ITALIA – La estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, a sus 35 años sigue siendo el delantero más temido de la Serie A, y sigue dando su golpe de autoridad en cada partido que ha disputado desde el regreso de la temporada después del parón por la pandemia del coronavirus, y este viernes no fue la excepción, después de aportar en la goleada de su equipo Juventus contra Lecce por 4-0.

Ronaldo tuvo una actuación fundamental en la victoria, pues se hizo acreedor de un gol, el cual lo consiguió cobrando un penal y además también apoyó con una asistencia para su compañero Gonzalo Higuaín para sumar el tercer gol de la noche, donde básicamente no tuvieron que hacer mucho esfuerzo para superar a su rival.

Pero no todo fue pan de dulce para Ronaldo en el encuentro, pues también fue protagonista de una mala jugada, el delantero se encontraba adentro del área sin ser cubierto por los defensas contrario cuando le cayó un centre y este lo remató de cabezazo, pero la pelota salió muy desviada y además no fue todo, también falló una chilena, la cual el esférico también no quedó nada cerca de la portería.

La anotación que marcó el líder de su conjunto, fue a los 53 minutos, cuando cobró un penal, el cual este sí quedó adentro de los “tres palos”, esta fue el segundo tanto del encuentro, ya que Paulo Dybala abrió el marcador del partido.

Después de Dybala y Ronaldo como los únicos anotadores del partido, llegó Higuaín para poner el tercero sobre la red gracias a pase exitoso del portugués, por ultimo llegó el 4-0 por De Ligt, quien remató adentro del área.