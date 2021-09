Pelé es hospitalizado en cuidados intensivos tras sufrir complicaciones de salud

SAO PAULO, Brasil-. Pelé, quien fue sometido a una extirpación de tumor de colon hace par de semanas, fue hospitalizado en cuidados intensivos la tarde de este viernes, reportaron múltiples medios de Brasil.

Debido a un reflujo ácido, el legendario ex jugador brasileño, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, regresó a la cama del hospital, aunque fue como medida de precaución.

Los médicos de Edson Arantes Do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, decidieron ingresarlo al área Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Albert Einstein como precaución tras sus ligeras complicaciones, aun y cuando su vida no corre peligro.

Su cirugía

El tres veces ganador de Copa del Mundo con Brasil fue operado el pasado sábado 4 de septiembre, ya que se le extirpó un tumor "sospechoso" en el colon. El sudamericano de 80 años no tuvo mayor problema en su cirugía.

"No pienses ni por un minuto que no he leído los miles de mensajes cariñosos que he recibido por aquí. Continuó cada día más feliz, con mucha disposición de jugar 90 minutos, más tiempo extra. Estaremos juntos pronto", escribió en sus redes sociales a inicios de la semana.