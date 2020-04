Patrick Mahomes y Chiefs buscarán extender su relación laboral

La atención de Leigh Steinberg esta semana se enfoca en el draft de tres días de la NFL, en el que nuevos clientes como el quarterback de Alabama Tua Tagovailoa y su compañero Jerry Jeudy sabrán dónde comenzarán su carrera profesional.

Pero la atención de Steinberg no tardará en volver a uno de los clientes de más alto perfil.

Después de llevar a los Chiefs de Kansas City a su primer título de Super Bowl en cinco décadas, el quarterback Patrick Mahomes finalmente estará en condiciones de firmar una extensión de contrato este verano.

A pesar de que no hay prisa debido a que Mahomes iniciará su cuarta temporada en la liga — y los Chiefs simplemente podrían elegir su opción de quinto año— la realidad es que ambas partes están ansiosas de llegar a un acuerdo en el que podría ser un contrato que batirá récords.

No estamos siquiera preocupados en este momento”, dijo Steinberg recientemente a The Associated Press. “Se está preparando para la próxima temporada y resultará cómo deba ocurrir”.