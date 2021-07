¡Triunfó el amor! Viven romance mexicano en Copa Oro, apadrinado por Martinoli, y "se roban" el partido

DALLAS, Texas.- En el México vs Guatemala no solo triunfó la selección mexicana también lo hizo el amor, pues durante el partido las cámaras dieron seguimiento a una pareja, donde la joven parecía no estar disfrutando del todo el encuentro de la Copa Oro y por el contrario se notaba aburrida en el estadio.

Romance a la mexicana en Copa Oro.

Se trataba de una rubia acompañada de un mexicano, enfundado en su respectiva playera tricolor, con barba y un peculiar bigote. Juntos "se robaron" la transmisión del partido en un romance que apadrinó Christian Martinoli, comentarista deportivo de Tv Azteca.



La mejor cita de la historia

Después acapararon las tendencias en redes sociales y hasta la selección mexicana documentó la historia de esta feliz pareja escribiendo "la mejor cita de la historia", esta publicación generó una ola de comentarios y memes con los que respondieron los Usuarios de Internet.

Para finalizar la "güera" y el aficionado de la selección mexicana, al que Martinoli llamó "Toluco", sellaron el momento con un romántico beso.

El beso entre la pareja del México vs Guatemala se robó el partido.

La mejor cita del mundo MUNDIAL! ����



Aparentemente durante el transcurso del partido, la pareja se percató que se habían "robado" las cámaras en la transmisión del partido, pues él le mostró su celular y ella río al verlo.

Así fue como el romance de la pareja floreció en el México vs Guatemala de la Copa Oro.

Martinoli narró épicamente el minuto a minuto del romance y bromeó con pedirle la playera al hombre que dijo se parecía a su compañero de transmisión Jorge Campos, pero con bigote de Salvador Dalí.

De esta manera los goles de Rogelio Funes Mori y la ausencia de Javier "Chicharito" Hernández pasaron a segundo término, opacados por la manera en la que triunfó el amor de esta pareja que se viralizó e hizo tendencia en redes sociales.