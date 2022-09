Osorio critica al "Tata" Martino por faltar a entrenamiento del Tri

MÉXICO.- Juan Carlos Osorio, el antiguo técnico de la Selección Mexicana, quien estuvo a cargo en el Mundial de Rusia 2018, se había abstenido de comentar respecto al equipo mexicano, hasta ahora, puesto que pareciera que ha llegado al límite.

El colombiano, quien se encuentra preparándose para iniciar como comentarista en ESPN en Estados Unidos para la Copa del Mundo de Qatar, se pronunció respecto a la ausencia de Gerardo Martino durante el entrenamiento público que el equipo brindó en la ciudad de Pasadena, California.

Osorio fue, durante tres años, técnico de la Selección Mexicana y era un obsesionado de los entrenamientos.

Así que, si él hubiera estado al frente del Tricolor:

Me hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en el partido de la Selección Mexicana"