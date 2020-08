Odegaard regresa al Real Madrid

Madrid, 11 ago (EFE).- Martin Odegaard, mediapunta noruego que ha jugado la pasada temporada como cedido en la Real Sociedad, regresará al Real Madrid en la campaña 20-21 tras comunicar el club madrileño a la Real que no ampliará su cesión un año más, según pudo confirmar Efe.



La Real Sociedad recibió con sorpresa la decisión pues Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, contaba con Odegaard para que comenzara la pretemporada ya este viernes 14 de agosto en las instalaciones de Anoeta donde está citada la plantilla.



El rendimiento de Odegaard en Anoeta en su año de cedido ha sido de jugador de élite. Firmó 7 goles, dio seis asistencias en LaLiga, fue el noveno jugador con más regates del campeonato -63- en una tabla que lidera Leo Messi con 182.



Sus números están a la altura de los jugadores más destacados del Real Madrid. Benzema dio 8 asistencias, Modrid, 7 y Odegaard, 6 con la Real Sociedad. En el capítulo de regates, Odegaard es noveno según las estadísticas oficialas de LaLiga. Por ese camino, Zidane ve en Odegaard una solución tras un año donde Hazard, llamado a ejercer liderazgo en el uno contra uno, no pudo jugar al pasar lesionado gran parte de la temporada.



Zinedine Zidane, tras la eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones, ejecutó la opción de hacer volver a Odegaard con el objetivo de reforzar el centro del campo donde no le sobran efectivos y viviendo además un mercado complicado económicamente por las consecuencias del coronavirus.



Según anunció este mediodía el programa Jugones, el propio Zidane llamó personalmente a Odegaard para anunciarle que volvía al Real Madrid. El futbolista noruego se encuentra de vacaciones en su ciudad natal, Dremmen. La prensa local en Dremmen ya anuncia este martes también que el futbolista no cumplirá su segundo año de cesión en la Real Sociedad. EFE