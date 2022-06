"Nunca robé y sigo trabajando", dice Felipe Calderón tras festejos con 'Checo' Pérez en Mónaco

MÓNACO-. Felipe Calderón se ganó algunas críticas por haber estado en Mónaco y festejar el triunfo de Sergio 'Checo' Pérez el pasado domingo en la Fórmula 1, pero el ex presidente de México ya hizo algunas aclaraciones.

Luego de que en redes sociales circularon videos de Felipe Calderón al lado de 'Checo' Pérez en Mónaco, el ex mandatario de México señaló que va a las carreras en la Fórmula 1 por su posición que tiene en la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y que nunca robó nada.

"Viajo mucho por mi trabajo, no tengo propiedades en el extranjero, voy a la Fórmula 1 por la Comisión de A&S que presido en FIA y he sido aficionado siempre. La formación de mi patrimonio es pública desde 1988. Nunca robé y sigo trabajando", indicó Calderón Hinojosa.

Felipe Calderón aclaró por qué estaba en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

El puesto de Felipe Calderón en la FIA

En febrero de este año, el político michoacano fue nombrado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo, que es la máxima autoridad de ese deporte.

Felipe Calderón y 'Checo' Pérez se aventaron un clavado a una alberca

Después de que el piloto mexicano de Red Bull conquistó el prestigioso Gran Premio de Mónaco, 'Checo' abrazó a Felipe Calderón y se tiró con él un clavado a una alberca, con todo y ropa.