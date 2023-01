"No sé cocinar ni lavar", afirma hija de Julio César Chávez en "La Casa de los Famosos"

LOS ÁNGELES, EU-. Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez que participará en la tercera temporada del programa "La Casa de los Famosos", habló un poco sobre ella para conocerla, quien afirmó que no sabe cocinar ni lavar.

La única hija de Julio César Chávez, considerado uno de los mejores boxeadores de toda la historia, reveló que nunca aprendió a cocinar, lavar ni limpiar, ya que sus padres la tenían "bien consentida".

"¿Cómo me llevo con las tareas de la casa? Cocinar no sé, lavar tampoco. La Casa de los Famoso me va a enseñar muchas cosas, pero yo creo que tendré que pedirle ayuda a alguien para cocinar, porque si no, moriré de hambre"

"Me encanta aprender. No sé cocinar, no sé limpiar mucho, mis papás me tienen consentida, pero eso es algo que vengo aquí a aprender, a madurar más. Quiero que la gente me conozca un poquito a mí", dijo Nicole Chávez en su presentación en el programa.

Julio César Chávez pide que apoyen a su hija

En su cuenta de Twitter, el 'Gran Campeón Mexicano' pidió a sus fans apoyar a su hija en su nueva faceta como participante de "La Casa de los Famosos". Nicole se dedica a la actuación y tiene 24 años de edad.