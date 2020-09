¡No pierde la fe! Selección Mexicana insiste en convencer a Luka Romero

MÉXICO – El joven Luka Romero, de 15 años, ha causado un total alboroto dentro entre tres selecciones que lo quieren y están haciendo hasta lo que no para que este forme parte de sus filas, México, Argentina y España, son las naciones que pelean por el joven, pero este ya se aferró a una idea, jugar con representante sudamericano.

Y aunque el apodado el “Messi Mexicano”, apodo que no le ha sentado nada bien, sigue firme en su plan de jugar para Argentina, Luis Pérez, director técnico de la Sub-17, que está haciendo todo lo que está a su alcance para cambiar la idea del jugador y a lo último elija vestir el uniforme tricolor.

Pérez reconoce que pese a la juventud de Romero, este posee habilidades muy superiores que lo hacen destacar notoriamente entre los demás futbolistas de su generación y aseguró que tiene un futuro lleno de éxitos si sigue por ese mismo camino.

"En lo particular me gusta, es joven y tiene mucho qué desarrollar. Me da gusto que tenga minutos con Mallorca, aunque le queda un desarrollo importante. En su categoría es de los mejores futbolistas, pero para que se consolide falta un camino y un proceso", sentenció.