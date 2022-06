¡No habrá Selección Mexicana de Futbol en Juegos Olímpicos París 2024! 'Tri' pierde ante Guatemala

SAN PEDRO SULA, Honduras-. No habrá Selección Mexicana de Futbol en los Juegos Olímpicos París 2024 ni en el Mundial Sub 20 Indonesia, luego de que el 'Tri' Sub 20 perdió ante Guatemala, en un duelo de vida o muerte.

Un fracasote y tragedia vivió el futbol mexicano el pasado miércoles, pues la Selección Mexicana Sub 20 cayó ante Guatemala en apenas los cuartos de final del Premundial de Concacaf, para así quedar fuera de los dos torneos más importantes.

Después de un empate de 1-1 en el tiempo regular y la prórroga, México y Guatemala se fueron a la tanda de penales, donde el combinado tricolor falló cuatro tiros; tres fueron de forma consecutiva.

El 'Tri' Sub 20 se quedó sin boleto para los Juegos Olímpicos París 2024.

Esta derrota en el Estadio Olímpico Metropolitano dejó a la Selección Mexicana Sub 20, dirigida por Luis Pérez, sin la posibilidad de defender la medalla de bronce obtenida en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Primera vez desde 2008 que Selección Mexicana de Futbol no va a unos Juegos Olímpicos

La última ocasión en la que la Selección Mexicana de Futbol quedó sin ir a unos Juegos Olímpicos fue en el Beijing 2008, cuando el 'Tri', comandado por Hugo Sánchez en aquel entonces, no alcanzó su boleto.