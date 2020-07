"No estaba listo para morir": Freddie Freeman, tras sufrir de Covid-19

Freddie Freeman, jugador de los Bravos de Atlanta, relató que sintió que moriría luego de sentir los síntomas más fuertes del coronavirus, enfermedad que padeció hasta hace unos días.

Dije una pequeña oración esa noche. Nunca he estado con tanta fiebre antes en mi vida. Mi cuerpo estaba realmente muy caliente, así que dije 'Por favor Dios, no me lleves'. No estaba listo (para morir). Fue preocupante esa noche", reveló en rueda de prensa.