Neymar revela que quiere jugar con Cristiano Ronaldo

EUROPA-. Neymar es un futbolista que ha tenido como compañeros a jugadores estrellas desde que llegó a Europa, pero alguien con quien nunca ha compartido plantel es el goleador portugués, Cristiano Ronaldo.

El extremo brasileño destacó que ha tenido la oportunidad de jugar con futbolistas como Lionel Messi, en Barcelona, y con Kylian Mbappé, en Paris Saint-Germain, por lo que ahora le gustaría tener al ‘Comandante’ como compañero de equipo.

“Quiero jugar con Cristiano Ronaldo. Ya he jugado con grandes jugadores, como Lionel Messi y Kylian Mbappé, pero todavía no he jugado junto a Cristiano Ronaldo”, declaró Neymar para GQ.