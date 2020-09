Neymar ahora forma parte de la marca Puma, después de romper lazos con Nike

ITALIA – La marca deportiva Puma, una de las más grandes a nivel mundial, no perdió el tiempo tras enterarse de que Neymar rompió cualquier tipo de relación con Nike después de 15 años, por lo que esta se apresuró para poder llegar a un trato con el atacante del PSG.

Pumas fue la primera en soltar esta gran bomba por medio de sus redes sociales, después Neymar subió unas fotografías posando con su nueva marca de indumentaria que estará representando de hoy en adelante. En su cuenta de Twitter el brasileño publicó las imágenes acompañadas con la frase “El rey ha vuelto".

Por medio de su página web Pumas también le dio la bienvenida a su nuevo pupilo y modelo de su marca de ropa. El delantero se tomó un considerado tiempo para poder redactar su sentir por sus redes sociales, un texto muy profundo, donde describe todos sus sentimientos y su perspectiva hacia su nuevo futuro y la nueva temporada 2020-21 de la Ligue 1.

"Al comienzo de cada nueva temporada, me tomo un tiempo para pensar en mi carrera y las decisiones que he tomado. Pienso en los sueños que tuve cuando empecé en este deporte y el camino que queda por delante. Ésta será una temporada diferente, una temporada especial. Por eso, como lo he hecho en el pasado, decidí escribir este texto. Estoy a punto de vivir una experiencia única, un nuevo desafío. Me considero un privilegiado por haber tenido una vida llena de experiencias únicas y maravillosos desafíos. Crecí viendo videos de grandes leyendas del futbol como Pele, Cruyff, Matthaus, Eusebio y Maradona. Estos eran los reyes del campo, los reyes de mi deporte. Y tenían algo en común: el amor por el juego, un impulso por ser la mejor versión de sí mismos y un espíritu que une a todos. No siempre se trata de ser el mejor o el más grande, sino de inspirar a las generaciones futuras. Eso es exactamente lo que he soñado para mí, dar todo al futbol porque el futbol me ha dado todo lo que tengo, quiero hacerlo a mi manera, usando mi don”, escribió.