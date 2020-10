Nacho Ambriz revela relación que tuvo con Ronaldinho cuando lo dirigió en Querétaro

MÉXICO – Situaciones y capítulos muy peculiares pueden ocurrir afuera de las canchas dentro del mundo futbolísticos y solo los verdaderos testigos de estas raras vivencias son los propios jugadores y directores técnicos, y son pocas las veces cuando estos cuentan estas ocurrencias a los medios de comunicación y tal así fue el caso de Ignacio Ambriz, quien hizo la revelación de su relación con Ronaldinho cuando lo dirigió con los Gallos del Querétaro.

Ambriz declaró sin pena que tuvo que entrar en una plática intima con Rafael Márquez, a quien le pidió asesoría para poder trabajar con Ronaldinho, ya que Márquez fue su compañero de equipo por varias temporadas cuando estos jugaban para el Barcelona.

“Cuando me enteré de la posibilidad de que viniera al club, llamé por teléfono a Márquez para preguntarle cómo manejarlo mejor. Me dijo que lo tratara como era. ‘Ronnie es un tipo muy tranquilo y no tiene nada de estrella’, me dijo. Eso sí, me advirtió que cualquier cosa que tuviera que decirle, se la dijera de frente. ‘le dices que está mal, díselo y de frente’”, declaró.

Debido a que la llegada de Ronaldhino fue un “boom” en México por la grandeza de su carrera deportiva al ser tener el titulo como el mejor jugador del mundo en la mejor etapa de su trayectoria y además ir se considerado como de los mejores en la historia, esto hizo que sus compañeros se sintieran privilegiados tener a una leyenda, por lo que los autógrafos y fotografías eran muy usuales, algo que molestó al “Dinho” un poco, por lo que le pidió al técnico que esta situación la detuviera.

Pero no solo esto fue el único mandamiento que Ronaldinho quiso entablarle a “Nacho”, pues además el brasileño no se sentía tan complacido con el horario de los entrenamientos, por lo que le hizo la petición que lo cambiara para la noche y esto fue una situación difícil para el técnico, por lo que Márquez fue el mediador para manejar bien las cosas.

“Le gustó que le hablara así, de tú a tú, como me había dicho Rafa (Márquez). Y forjamos una muy buena relación. Fueron varias las conversaciones que tuvimos, pero recuerdo una especialmente. Me llegó y me preguntó: 'Entrenador, ¿por qué no entrenamos mejor a las siete de la noche? A esa hora entreno mejor'. Pero yo le dije que no, que entrenábamos a las 10 de la mañana. Eso no se cambiaba. Para el equipo fue un impacto muy grande. Tener una figura de esa envergadura. También entre los jugadores del equipo. Un día me pidió que le dijera al resto del plantel que no le pidieran que firmara tantas camisetas”, expresó.