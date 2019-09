NFL: Antonio Brown hace su primera antes de la temporada

OAKLAND, EU.- El receptor estrella Antonio Brown no estuvo con los Oakland Raiders cuatro días antes del primer partido de la temporada en medio de informes de que podría ser suspendido por una confrontación con el gerente general Mike Mayock.

Mayock dijo al comienzo de la práctica el jueves que Brown no estaba en las instalaciones de los Raiders y que no estaría practicando un día después de publicar una carta del GM en las redes sociales que detalla casi $ 54,000 en multas.

"Lo haré corto y dulce", dijo Mayock. "Antonio Brown no está en el edificio hoy, no practicará. No tengo más información para ti en este momento. Cuando tenga algo y se vuelva apropiado, todos ustedes lo obtendrán. Pero eso es todo por hoy ".

ESPN informó más temprano el jueves que los dos tuvieron una confrontación el día anterior por la publicación de la carta y que los Raiders planean suspender a Brown. Los equipos tienen derecho bajo el acuerdo de negociación colectiva a suspender a los jugadores hasta cuatro juegos por conducta perjudicial para el equipo.

Una suspensión también anularía las más de $ 29 millones en garantías durante las próximas dos temporadas contenidas en el contrato de Brown con los Raiders.

"No voy a entrar en nada de eso ahora", dijo el entrenador Jon Gruden. "Tendremos un anuncio oficial más tarde".

Gruden dijo que estaba frustrado por la situación, pero que el equipo está listo para comenzar la temporada sin Brown si es necesario. Los Raiders pasaron la mayor parte del campo de entrenamiento sin Brown en el campo mientras lidiaba con la congelación en sus pies y una pelea con la NFL por su casco.

"Salimos a practicar todos los días y nos adaptamos sin él", dijo Gruden. “Nunca supimos a veces cuándo iba a practicar. Así que somos buenos en eso. Somos buenos para adaptarnos y adaptarnos. Desafortunadamente. Voy a mantener los dedos cruzados ".

Este es solo el último desarrollo en una dramática primera temporada en Oakland para Brown, quien aún no ha entrado en el campo para un juego con su nuevo equipo.

Los Raiders adquirieron el receptor más prolífico del juego después de que agotó su bienvenida en Pittsburgh. Oakland cedió solo una selección de tercera y quinta ronda para el cuatro veces receptor All-Pro y le dio un fuerte aumento con un nuevo contrato de tres años por un valor de $ 50.125 millones.

Pero Brown no pudo practicar al comienzo del campo de entrenamiento después de que le picaran las heladas durante un accidente de crioterapia en Francia.

Brown se activó el 28 de julio y participó en un recorrido y parte de una práctica antes de abandonar el equipo para recibir tratamiento para sus pies y luchar contra la NFL y la NFLPA por su casco.

Brown perdió dos quejas con la liga en su intento de usar un casco viejo ahora prohibido por razones de seguridad. Se saltó la práctica el 18 de agosto, lo que llevó a Mayock a emitir un ultimátum para que Brown estuviera "todo adentro o todo afuera" y también a entregarle una multa de $ 40,000.

Brown regresó al equipo al día siguiente, pero luego se perdió un recorrido obligatorio antes de un juego de exhibición en Winnipeg el 22 de agosto, lo que condujo a una segunda multa de $ 13,950.

Brown publicitó esas multas en su cuenta de Instagram el miércoles. Brown también escribió en la cuenta: "CUANDO TU PROPIO EQUIPO QUIERA ODIO PERO NO HAY QUE DETENERME EL DIABLO ES UNA MENTIRA. TODOS TENÍAN QUE PAGAR ESTE AÑO PARA QUE NOS LIMPIEMOS ”.

Aparentemente, eso provocó el último enfrentamiento con Mayock y ahora deja el estado de Brown con el equipo en duda antes del primer partido del lunes por la noche en casa contra los Broncos de Denver.

"Todos amamos a AB", dijo su compañero de equipo Hunter Renfrow. "Cada vez que está aquí es una maravilla estar con él y es muy divertido jugar con él y simplemente mirarlo realmente".

Brown también tuvo varios problemas en Pittsburgh, lo que llevó a la decisión del equipo de cambiarlo a pesar de que superó las 100 recepciones y las 1,200 yardas recibidas en cada una de las últimas seis temporadas.

La relación alcanzó un punto de ruptura a fines de diciembre. El entrenador de los Steelers, Mike Tomlin, colocó a Brown durante el final de la temporada regular contra Cincinnati después de que el receptor abierto se quedara en silencio en las últimas 48 horas antes del partido.

Brown llegó con un abrigo de piel, pasó el rato y luego desapareció de la vista hasta mucho después de que sus compañeros de equipo limpiaron sus casilleros después de un final de 9-6-1 que dejó a Pittsburgh fuera de los playoffs por primera vez desde 2013.

Cuando Brown reapareció, comenzó a participar en una serie de actos cada vez más antagónicos diseñados para acelerar su partida. Ingresó a Instagram con el ex apoyador de los Steelers, James Harrison, durante la conferencia de prensa de cierre de la temporada de Tomlin. Denunció la "mentalidad de propietario" del mariscal de campo Ben Roethlisberger y reprendió a Tomlin por disciplinarlo en la semana 17.