¡Misión cumplida! Norma Palafox es campeona de Exatlón Estados Unidos

REPÚBLICA DOMINICANA-. La futbolista mexicana Norma Palafox celebró al quedar campeona de la quinta temporada de Exatlón Estados Unidos, quien le dedicó su logro a su madre que falleció en 2019.

"Misión cumplida. Hasta el cielo", escribió la atleta sonorense en sus redes sociales, junto con imágenes en donde celebra con lágrimas y besa su trofeo del reality show.

Norma Palafox ya había participado en la tercera temporada de Exatlón Estados Unidos, pero fue en la quinta edición en la que se impuso para vencer en la final a la colombiana Nathalia Sánchez y consagrarse ganadora.

"Lo único que se me viene a la mente es ese día antes de viajar con miedos, con dudas, si estaba haciendo lo correcto, si iba a cumplir mi objetivo, y mire me voy de aquí con esto en los brazos, lo que todo mundo desea cuando viene a esta competencia. Me voy feliz porque le cumplí la promesa a mi madre", declaró la mexicana.

Lista Norma Palafox para regresar a las canchas

Luego de cumplir su objetivo de ganar Exatlón Estados Unidos, la futbolista mexicana regresará a las canchas y se incorporará al Pachuca, para disputar el Apertura 2021 de Liga MX Femenil.