Mike Tyson se arrepiente de golpear a hombre arriba de un avión y revela por qué lo hizo

LOS ÁNGELES, EU-. A mediados de mayo Mike Tyson protagonizó un video que se volvió viral, ya que agarró a golpes a un hombre que lo molestaba, arriba de un avión que iba a despegar de San Francisco.

Dos meses después del escándalo en el que se metió Mike Tyson, el legendario exboxeador estadounidense dijo sentirse arrepentido y explicó por qué fue que reaccionó de esa manera.

"Me equivoqué, eso nunca debió haber pasado. Ese soy yo en mi estado más primitivo. No debería haber hecho eso. Estaba irritado, cansado, drogado y enojado. No quiero lastimar a nadie", dijo Mike Tyson en entrevista con Jimmy Kimmel.