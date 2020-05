Mike Tyson culpa a las drogas por haber mordido a Evander Holyfield en su combate de 1996

ESTADOS UNIDOS – El recinto del MGM de Las Vegas ardía en llamas por la gran euforia de los aficionados que estuvieron presentes en el controversial duelo de revancha entre los mejores peleadores peso pesado de los noventa, Mike Tyson y Evander Holyfield, que se celebró el 28 de junio de 1997.

Pero adentro del cuadrilátero es donde parecencia estar el mismísimo infierno, por el infernal calentamiento que ambos peleadores provocaban en cada impacto que se sembraban respectivamente.

Pero lo más insólito fue cuando en el round tres Tyson pareció estar poseído por la frustración y el enojo al estar perdiendo el combate y protagonizó uno de los actos más reprobables en toda la historia del boxeo, le mordió y arrancó un pedazo de oreja a Holyfield.

Anteriormente ambos peleadores se habían confrontado en noviembre de 1996, donde Tyson cayó por nocaut en el onceavo asalto, con la intención de borrar ese mal episodio de su carrera, solicitó la revancha inmediatamente con el fin de demostrar que seguía en la cúspide de los pesos pesados.

Después de esos tres episodios, todo parecía indicar que de nueva cuenta Holyfield terminaría el combate con la mano alzada, ya que le estaba propinando mucho castigo a Mike a pesar del corto trascurso de la pelea y en un intercambio de golpes que al final terminaron amarrados fue cuando Tyson aprovechó el momento para cometer el certero acto.

Pese a este cruel suceso el referee Mills Lane permitió que las acciones continuaran al solamente infraccionar a Tyson con un punto, seguido de unos varios segundos y otro nuevo amarre de ambos, Mike quiso aplicar la misma medida por lo que Holyfield estalló en su enojo al reclamarle al referee.

Acabando el round Tyson fue descalificado, también se le fue suspendida la licencia y recibió una fuerte multa de 3 millones de dólares.

Trece años después Mike habló sobre esa etapa de su vida, la cual destacó que fue una de sus peores vivencias, donde se encontraba totalmente perdido y mentalmente fuera del boxeo debido a sus adicciones con las que estaba lidiando.

“Fueron las drogas. Solo pensaba en las drogas. Yo creía que era Dios, me sentía como Dios, pero lo hecho, hecho está. Yo no pensaba en el boxeo cuando lo mordí. No me preocupaba el boxeo. Está mal lo que hice, muy mal. Me volví loco”, afirmó.