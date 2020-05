Miguel Herrera tiene dos opciones, renovar con América o dirigir en Europa

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera tiene en su radar únicamente dos opciones: renovar con el América o probar suerte en el Viejo Continente. El "Piojo" sigue sin hacerlo con las Águilas, pero se encuentra en negociaciones.

Todavía no tengo contrato, no puedo armar algo que todavía no está en mis manos. Seguimos negociando y en pláticas con Santiago Baños", declaró en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.