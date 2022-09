Mexicanos MLB: Javier Assad brilla en New York y logra primer triunfo de su carrera

NEW YORK, EU-. A Javier Assad, el joven pitcher mexicano que apenas debutó en MLB hace tres semanas, "no le dio frío" lanzar en Citi Field y ante Mets de New York logró el primer triunfo de su carrera en las Grandes Ligas.

El pasado lunes, en el primer juego de la serie entre Cachorros de Chicago y Mets de New York, el derecho bajacaliforniano conquistó Queens, New York, y volvió a destacar en la loma de los disparos.

Javier Assad trabajó en la 'Gran Manzana' por un espacio de seis entradas y realizó hasta 95 lanzamientos, quien solo permitió una carrera, cinco hits, dio tres bases por bola y recetó seis ponches.

La ofensiva de Chicago Cubs, además, respaldó la actuación de Javier Assad en la loma, ya que cuando el tijuanense salió del juego, su equipo ganaba 5 por 1. De igual manera, el relevo visitante mantuvo sin problemas la ventaja, por lo que 5-2 fue la pizarra final.

Javier Assad presume buenos números en sus primeros juegos en MLB

Luego de cinco juegos de participación y cuatro como abridor en este temporada 2022, Javier Assad presume buenos números como lanzador, quien ya tiene un juego ganado, efectividad de 2.53 y 18 ponches otorgados en 21.1 entradas.