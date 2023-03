Messi casi besa a Mbappé en premios The Best ¿lo confundió con Antonela Rocuzzo?

PARÍS, Francia.- Lionel Messi y Kylian Mbappé casi protagonizaron un beso por error durante la gala The Best que ha causado divertidas reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Aunque los premios The Best estuvieron marcados por ineludible polémica debido a elecciones como la del portero del año, Emiliano Martínez, sobre Thibutau Courtois, otro fuerte candidato, o los reclamos a David Alaba por no votar a Karim Benzema.

Además el inspirador y emotivo momento cuando Marcin Oleksy ganó el premio Puskas al mejor gol anotando un gol de chilena sin una pierna.

diganme porfavor que Messi ayer no se pensó que Anto estaba en el lugar de Mbappe y casi le da un beso. Estoy llorando



pic.twitter.com/OUEhmBImPw— Messi out of Context (@OutMessi_) February 28, 2023

Te puede interesar: Ganadores de Premios The Best 2022

Messi casi besa a Mbappé en The Best

Sin embargo, otro momento viral que ha sido muy comentado en Internet es cuando Messi por poco besa a Mbappé, aparentemente porque lo confundió con Antonela Rocuzzo, o mejor dicho creyó que era ella quien estaba a su derecha.

Usuarios publicaron una edición del video en cámara lenta en la que se ve al argentino voltear su cabeza y acercarse a la persona a su lado, que poco después se percató era su compañero Mbappé, al que luego le da unas palmadas en su pierna y se levanta para recibir su premio.