Ganadores de Premios The Best 2023 encabezados por Messi, rodeados de eternas polémicas

PARÍS, Francia.- El argentino Lionel Messi, los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland figuran en el once ideal de la FIFA 2022, desvelado este lunes en la gala The Best en París.

El Mejor 11 en The Best

En una alineación muy ofensiva, esos cuatro delanteros, tres de los cuales optan al premio al mejor jugador, comparten once con jugadores como el brasileño Casemiro, el croata Luka Modric o el marroquí Achraf Hakimi.

El portero elegido ha sido el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, que no ganó el premio al mejor meta, que recayó en el argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

Dibu Martínez recibe el premio The Best al mejor portero entregado por el brasileño Julio César. | EFE

En la defensa, junto a Hakimi, solo un central, el neerlandés del Liverpool Virgil van Dijk, y el portugués del Bayern de Múnich Joao Cancelo.

Completa el once el belga del Manchester City Kevin de Bruyne.

En cuanto al entrenador, Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina recibió el ganador The Best al mejor estratega.

Los mejoes 11 elegidos en The Best.

Ganadores en Premios The Best 2023

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA: Alexia Putellas (España/FC Barcelona)

Premio The Best al Jugador de la FIFA: Lionel Messi (Argentina/París Saint-Germain FC)

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA: Mary Earps (Inglaterra/Manchester United WFC)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA: Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa FC)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino: Sarina Wiegman (selección de Inglaterra)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino: Lionel Scaloni (selección de Argentina)

Premio Puskás de la FIFA: Marcin Oleksy (Polonia/Warta Pozna)

Premio Fair Play de la FIFA: Luka Lochoshvili (Georgia/Wolfsberger AC/U.S. Cremonese)

Premio a la Afición de la FIFA: hinchada argentina

Messi es ‘The Best’

El argentino Leo Messi fue elegido este lunes mejor jugador de la pasada temporada de a FIFA, incluido el Mundial de Qatar, cinco meses después de no haber estado ni en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro.

El rosarino se impuso a los otros dos finalistas, los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial.